Anderlecht maakte komaf met reeks die al zeven (!) jaar duurde

Het was sinds het seizoen 2016-2017 geleden dat Anderlecht zijn eerste wedstrijd in de Play-Offs 1 had gewonnen. In dat seizoen gingen de Mauves helemaal tot het einde.

Een bevrijding. Om zijn Champions Play-Offs te starten, won Sporting Anderlecht zaterdagavond op eigen veld van Royal Antwerp. Op een deviatie werd het enige doelpunt van de wedstrijd gescoord door Killian Sardella.

Een eeuwigheid voor de Brusselaars, die hun eerste wedstrijd in de Play-Offs niet meer hadden gewonnen sinds... het seizoen 2016-2017!

Vorig seizoen miste RSCA de Play-Offs en zag het zijn seizoen al in april eindigen. In het seizoen ervoor verloren de Mauves met 3-1 in het Dudenpark op de eerste dag.

Killian Sardella volgt in de voetsporen van Youri Tielemans... en hoopt op hetzelfde resultaat.

In 2020-2021 won Anderlecht geen enkele wedstrijd in de Play-Offs 1 en begon het avontuur met een gelijkspel in het Jan Breydel Stadion (2-2). In 2019-2020 werd het seizoen voortijdig gestopt vanwege Covid.

In 2018-2019 (3-0 tegen Racing Genk) en ook in 2017-2018 (0-2 tegen Gent) had Anderlecht een slechte start in zijn eerste wedstrijd van de Play-Offs. De laatste keer dat RSCA zijn mini-kampioenschap goed begon, was in 2016-2017... het laatste jaar van de titel.

Met een overwinning van 1-2 op Zulte Waregem, met doelpunten van Chipciu en Youri Tielemans, zetten de Mauves zich op weg naar de titel. Op weg naar een herhaling?