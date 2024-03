Bij Sardella is er ook één groot besef na de match tegen Antwerp, maar hij maakte ook komaf met pijnlijke statistiek

Killian Sardella heeft zichzelf tot de onverwachte held van RSC Anderlecht opgeworpen zaterdag bij de start van de Play-offs. Zijn eerste doelpunt voor het A-team zorgde meteen voor een heel belangrijke winst.

Hij zal de grens van 100 wedstrijden dan toch niet bereiken zonder een doelpunt. Na 95 wedstrijden in het shirt van RSC Anderlecht, heeft Killian Sardella (21 jaar oud) zijn allereerste doelpunt voor het A-team gescoord.

"Het lukte niet met mijn rechtervoet, het lukte niet met mijn linkervoet, dus probeerde ik het met mijn knie en het ging erin. Een doelpunt is een doelpunt," grapte hij in de mixed zone.

En wat een beter moment om dit eerste doelpunt te scoren. "Het is een droom, in zo'n sfeer, thuis en met zulke belangen," bekende het Neerpede-product.

Sardella besefte wel dat om een kans te maken op de titel het spelniveau omhoog moet. "Ik zal het niet verbergen, het was moeilijk. In de eerste helft hadden ze dominantie, we waren te onnauwkeurig," gaf hij toe. "De positie van Janssen, tussen de 10 en de 9 (vaak zelfs tussen de 6 en de 8), hinderde ons enorm. De rode kaart heeft ons wel geholpen."

Het lukte niet met mijn linker, niet met mijn rechter, dus deed ik het maar met de knie

Dan was het zaak om de numerieke meerderheid uit te buiten. "Het is soms niet zo gemakkelijk, maar we hebben het goed gedaan," aldus Sardella. "We slaagden erin dat doelpunt te scoren dat ons bevrijdde."

Zonder te schitteren en dat weet de rechtsback maar al te goed. "Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat we absoluut ons spelniveau moeten verhogen. In de eerste helft was het gewoonweg niet genoeg. Maar we komen terug van nationale ploeg verplichtingen, we hadden niet veel tijd om ons op deze wedstrijd voor te bereiden. En de drie punten zijn er, dat is het belangrijkste."