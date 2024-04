Beerschot mag de champagnefrigo beginnen vullen: nul euro uitgegeven en toch topploegen een hak gezet

Twee seizoenen in het vagevuur van de Challenger Pro League lijkt genoeg geweest te zijn. Beerschot mag stilaan het kampioenenfeest beginnen voorbereiden nadat ze vrijdag zelf wonnen van Jong Genk en Lommel een pandoering kreeg van Patro Eisden. Dit mag niet meer mislopen...

En dat is eigenlijk toch wel straf te noemen. Beerschot werd voor het seizoen niet bij de titelkandidaten gerekend. Die noemer was weggelegd voor ploegen als Zulte Waregem en SK Beveren, twee ploegen die heel wat kapitaalkrachtiger zijn.

Tering naar de nering werkte

Beerschot deed dit seizoen zeker geen zotte dingen op de transfermarkt. Er werden zelfs enkel gratis profielen binnengehaald. De meesten jong en Belgisch. Spelers waar nog een doorverkoopwaarde op kon gecreëerd worden. Het is ooit anders geweest op het Kiel.

Ze hebben geleerd uit het verleden. Het is niet zo lang geleden dat er maar liefst 20 verschillende nationaliteiten in de kleedkamer zaten. Dat was het jaar dat ze degradeerden uit eerste klasse. Maar de kern die nu werd samengesteld werd zeker niet tot de sterkste van de reeks beschouwd.

Sanusi, kapitein die op het schip bleef

Met nog drie wedstrijden voor de boeg - Oostende, Beveren en Patro Eisden - hebben de Ratten vijf punten voorsprong op eerste achtervolgers Lommel en Dender. De groepsdynamiek wordt dikwijls aangehaald als de reden waarom het onverwacht (voor de buitenwereld alvast) zo goed liep.

En daar mag de rol van kapitein Ryan Sanusi niet in onderschat worden. Op het veld is de middenvelder ongelooflijk belangrijk. In de zes matchen die hij miste door blessure kon Beerschot er maar één winnen, tegen laagvlieger Francs Borains. Drie keer verlies en twee keer gelijk in de andere vijf.

Maar ook naast het veld houdt de 32-jarige Antwerpenaar de groep bij elkaar. Zijn ervaring is van onschatbare waarde gebleken. Hij zal beloond worden voor zijn clubtrouw, want toen iedereen na de degradatie het schip verliet, bleef 'de capo' aan boord.

Aantrekkelijker voor overnemer te vinden

Voor Beerschot zou een promotie ook extrasportief schitterend nieuws betekenen, want ze zijn al lang op zoek naar een overnemer. Dat is ook de reden voor hun financiële situatie. De droom die de Saoedische prins verkocht is immers al een hele tijd doorprikt. Er wordt niet meer geïnvesteerd, want hij zag geen 'return on investment'.

Als eersteklasser is Beerschot natuurlijk een veel interessanter product. Maar de huidige beleidsvoerders willen ook niet aan zomaar iedereen verkopen. Ze willen niet meer terug naar die vorige periode toen er geen filosofie zat in het structurele en sportieve beleid.

Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst die promotie. Die zou er komend weekend al kunnen komen mits winst bij Oostende en op voorwaarde dat zowel Lommel als Dender punten laten liggen. Beerschot heeft alles in eigen handen. Eén keer winnen kan genoeg zijn in de laatste drie matchen.

En we hoeven u niet te zeggen dat er dan een volksfeest zal losbarsten op het Kiel. Carnaval op vrijdag 19 april. Hou die datum maar al vrij, want dat is de enige thuismatch die er nog is. Op de laatste speeldag...