Rode Duivel Amadou Onana heeft de sleutel in handen om Everton te redden

Zowel sportief als financieel gaat het Everton niet voor de wind. Al kan Rode Duivel Amadou Onana wel de reddende engel worden voor de club uit Liverpool.

Financiële zorgen voor Everton

Everton heeft over het boekjaar 2022/23 een monsterverlies van 89,1 miljoen pond (104,3 miljoen euro) geleden. Het is al voor het zesde jaar op rij dat The Toffees rode cijfers moeten schrijven.

Daarom moest de Europa Cup II-winnaar van 1985 onlangs zes punten inleveren als gevolg van het financiële wanbeleid. Mede daardoor verkeert Everton in degradatienood.

Sportieve zorgen voor de Engelse tradieclub

Niet alleen de financiële zorgen weer zwaar voor de club uit Liverpool, maar ook de sportieve zorgen. Zo staat Everton juist boven een degradatieplek in de Premier League.

Momenteel staan ze op een 16de plaats. Dit met amper drie punten voorsprong op nummer 17 en dit is Nottingham Forrest.

Amadou Onana heeft de sleutel in handen

Amadou Onana is de speler die dit seizoen al de meubelen aan het redden is op sportief vlak voor Everton. Dit dankzij twee doelpunten in 23 wedstrijden in de Premier League. Goede cijfers als defensieve middenvelder die veel werk moet opkuisen.

Als Everton zich financieel minder zorgen wil maken dan zullen ze Onana moeten verkopen. De 22-jarige defensieve middenvelder heeft namelijk een marktwaarde van 50 miljoen euro. Combineer dit met een contract nog tot medio 2027 en een gegadigde ploeg zal een aardige som op tafel moeten leggen om hem weg te lokken bij Everton.

Al kan dit wel direct de financiële zorgen oplossen voor de club uit Liverpool en tegelijkertijd Onana zijn sportieve ambities een vlucht geven.