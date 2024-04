Arnar Vidarsson is lovend voor Jorthy Mokio, het nieuwe goudhaantje van KAA Gent

Vrijdag liet KAA Gent België kennismaken met zijn nieuwste jong talent, Jorthy Mokio. Arnar Vidarsson is vol lof over de talentvolle centrale verdediger.

Jorthy Mokio komt piepen bij KAA Gent

Mokio is een 16-jarige centrale verdediger die komt piepen bij KAA Gent. Vrijdag vierde hij zijn officieel debuut bij de Gentenaars en dit smaakt naar meer.

Hij is een vaste waarde bij de U17 van België en traint al bijna een heel seizoen mee met de a-kern van KAA Gent. Zijn trainer bij de beloften van KAA Gent is de geschikte persoon om zijn talent in te schatten.

Loftrompet wordt bovengehaald

“Jorthy is een uitzonderlijk talent, laten we dat vooral niet uit het oog verliezen”, is Arnar Vidarsson lovend voor de jonge speler van KAA Gent tegenover Het Nieuwsblad. “Voetbaltechnisch is Jorthy fenomenaal en ook qua vista mag je hem gerust fantastisch noemen”, blijft Vidarsson bijkomende kwaliteiten opsommen.

Talent kan je ver brengen, maar daar alleen mee kom je er niet. “Talent alleen volstaat al lang niet meer”, waarschuwt Vidarsson. “Jorthy heeft uiteraard al bewezen dat hij de trainingsinspanningen uitstekend verteert, want hij traint nu al een drietal maanden mee met het eerste elftal. Je merkt dat hij zich prima kan aanpassen".

KAA Gent maakt werk van jong talent

“Anderzijds kun je er ook niet omheen dat we dit seizoen best wel verwend worden met jonge spelers die hun kans krijgen bij het eerste elftal”, aldus nog Vidarsson die trainer is van Jong KAA Gent.

“Door de uitzonderlijke omstandigheden van de voorbije maanden kregen spelers natuurlijk ook sneller en vaker kansen, in vergelijking met een normaal seizoen”, verwijst hij naar de drukke kalender van KAA Gent, blessures en de combinatie met de Asia Cup en Afrika Cup in januari.