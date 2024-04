De mogelijke scenario's voor zondag: in deze gevallen mag Beerschot komend weekend al juichen

De kans dat Beerschot zondag al zeker is van een nieuw seizoen in 1A is bestaande. Daarvoor zijn ze wel afhankelijk van de resultaten in de andere matchen van zaterdagavond.

Zaterdagavond zullen ze bij Beerschot al gespannen voor de tv zitten. Dender en Deinze, die respectievelijk op de derde en vierde plaats staan in het klassement, spelen dan tegen elkaar. De uitkomst van dit belangrijke duel kan grote gevolgen hebben voor Beerschot. Een gelijkspel tussen deze twee rivalen zou betekenen dat Beerschot een directe weg naar promotie binnen handbereik heeft. Echter, de situatie wordt nog intenser: als Lommel, de naaste achtervolger van Beerschot, tegelijkertijd punten verliest tegen Seraing, dan zou Beerschot zelfs kans maken op de titel. Dit alles ontvouwt zich slechts twee speeldagen voor het einde van het seizoen. De Mannekes zullen hun wedstrijd pas op zondag spelen tegen Oostende, maar ze zullen al voor de aftrap de resultaten van de andere wedstrijden kennen. Dit voegt een extra dimensie toe aan de spanning, omdat de spelers volledig op de hoogte zijn van wat er op het spel staat. Natuurlijk is alles afhankelijk van het feit of Beerschot zelf ook de overwinning kan behalen. Als dat niet het geval is, zal de spanning nog minstens een week langer aanhouden in de Challenger Pro League. Beerschot promoveert als… - Het zelf wint tegen KV Oostende - Dender en Deinze gelijkspelen Beerschot is kampioen als… - Het wint tegen KV Oostende - Dender en Deinze gelijkspelen - Lommel niet wint van Seraing