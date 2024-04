Een Deen die bij de nationale ploeg van Peru speelt, is Anderlecht al eens tegengekomen en is niet alleen voetballer: wie is Oliver Sonne, transfertarget van paars-wit?

Het eerste aangekondigde transferdoelwit van RSC Anderlecht voor komende zomer is bekend. Het is een halve Deen, maar wie is Oliver Sonne eigenlijk?

We hadden afgelopen week al gemeld dat RSC Anderlecht geïnteresseerd is in Oliver Sonne (23 jaar), een Peruviaanse rechtsachter die bij Silkeborg speelt. Sonne is international geworden bij Peru, maar werd geboren in Denemarken. Wie is het nieuwe doelwit van Fredberg?

Niet alleen een voetballer

Oliver Sonne zou wel eens de nieuwe favoriet kunnen worden van... de vrouwelijke Anderlecht-supporters. Sonne is namelijk niet alleen voetballer: hij is ook model, een familieactiviteit blijkbaar.

Helena Christensen (links), tante van Oliver Sonne, met Serena Williams en Cindy Crawford

De tante van Oliver Sonne is namelijk een topmodel: Helena Christensen, Miss Denemarken in 1986 en voormalig gezicht van Victoria's Secret. Christensen maakte deel uit van de beroemde "Supermodels" uit de jaren 90, samen met sterren als Claudia Schiffer, Naomi Campbell of Kate Moss.

Peruviaans international door zijn grootmoeder

Oliver Sonne is van Peruviaanse afkomst via zijn grootmoeder (de moeder van Helena Christensen), wat verklaart waarom hij tijdens de laatste interlandperiode bij de selectie van Peru zat. De rechtsback maakte zijn debuut tegen Nicaragua en kwam ook in actie tegen de Dominicaanse Republiek.

Een verrassende keuze gezien het niveau van het Deense team en de soms vermoeiende reizen die gepaard gaan met een selectie in Zuid-Amerika. Het bewijs dat Sonne diep verbonden is met Peru, of misschien gewoon niet wou wachten op Denemarken. De vraag zal hem zeker worden gesteld, maar te laat voor spijt.

Sonne heeft al tegen Anderlecht gespeeld

De supporters van Anderlecht zullen zijn naam waarschijnlijk niet onthouden hebben, maar Oliver Sonne heeft al eens tegen paars-wit gespeeld. Dat was vorig seizoen, in 2022-2023, toen RSCA de groepsfase van de Conference League speelde. De Deen stond in de basis tijdens de twee wedstrijden tegen Silkeborg.

Twee wedstrijden die Anderlecht allebei won. Jesper Fredberg kwam ongeveer een maand na de laatste wedstrijd tegen Silkeborg aan. Hij had dus niet de gelegenheid om de prestaties van Oliver Sonne op te merken. Maar als sportief directeur van Viborg had hij hem zeker al in het oog.