Dan toch een mogelijke ferme opsteker voor Club Brugge met oog op clash tegen Anderlecht

Meer dan 1000 supporters kwamen op woensdag in de paasvakantie naar de open training van Club Brugge. En daar zagen ze toch ook een ferme opsteker in de vorm van de aanwezigheid van Simon Mignolet.

Denis Odoi, Skov Olsen en Victor Barberá trainden individueel in het Basecamp. Dat liet Club Brugge weten via de sociale media op X. Toch was er ook positief nieuws te melden over de open training met zo'n 1000 supporters.

Simon Mignolet was er namelijk gewoon opnieuw bij en deed de training volledig mee met de blauw-zwarte troepen. Daardoor lijkt hij mogelijk toch nog fit te raken voor de topper tegen RSC Anderlecht komend weekend.

© photonews

Mignolet sukkelt al even met een hamstringblessure, maar zou dus mogelijk wel tegen paars-wit kunnen spelen. Al herviel hij onlangs tegen STVV in zijn oude blessure, waardoor er nu mogelijk nog minder risico's met hem zullen worden genomen.

Tegen Anderlecht of tegen PAOK Saloniki?

De voorbije weken nam Nordin Jackers de honneurs waar bij Club Brugge. Op de open training hebben de fans van blauw-zwart dus wel opnieuw vertrouwen weten te tanken, met oog ook op de komende negen wedstrijden.

Als het tegen Anderlecht niet lukt, dan is ook de belangrijke wedstrijd in de kwartfinales van de Conference League op donderdag 11 april tegen PAOK Saloniki een mogelijke optie voor de gewezen Rode Duivel van Club Brugge.

Zo’n 𝟏.𝟎𝟎𝟎 fans vanop de eerste rij! 🤩 #OpenTraining 🔜 Handtekeningen & foto’s! pic.twitter.com/ZXrPqneegv — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 3, 2024