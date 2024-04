Dit hebben Joris Kayembe en Nicolas Madsen te zeggen over een-tweetje tijdens salonremise

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft zich dinsdag gebogen over de salonremise tijdens KVC Westerlo-KRC Genk. Heel wat partijen kwamen aan het woord.

Tijdens de laatste speeldag van de reguliere competitie zagen we een opmerkelijk beeld in 't Kuipje. KVC Westerlo en KRC Genk speelden de laatste vijf minuten van de partij niet meer omdat beide ploegen genoeg hadden aan een gelijkspel met oog op de play-offs.

KVC Westerlo, KRC Genk beide coaches en alle spelers die op het veld stonden riskeren straffen. De coaches vragen om vrijspraak. Beide clubs deden hetzelfde, en vroegen ook vrijspraak voor hun spelers. Dat met uitzondering op Madsen, de club zou willen akkoord gaan met een voorwaardelijke straf voor zijn middenvelder.

Kayembe en Madsen riskeren namelijk twee speeldagen schorsing. Dat omdat de Genk-speler een één-tweetje deed met de Westerlo-speler. Ze kwamen ook allebei aan het woord op dinsdag.

Madsen En Kayembe aan het woord

"Ik kan me niet meer alles herinneren", begon Madsen volgens Het Laatste Nieuws. "Ik wilde niet serieus de bal hebben en was in de war over heel de situatie. Dat zie je ook terug in de beelden. Uiteindelijk was ik gewoon opgelucht dat we het gered hadden na een heel seizoen onder druk te hebben gestaan."

"Voor de coach (Rik De Mil n.v.d.r.) kwam, waren we bijna begraven. Ik had geen slechte bedoelingen met die actie. Of ik Kayembe gevraagd heb om te passen? Ik kan me dat niet herinneren. Er gebeurde veel", besluit hij.

Kayembe kwam ook met een korte verklaring. "Ik zag supporters vertrekken. Iedereen had het wel gehad met de wedstrijd en had vrede met het resultaat."