Dit heeft Jan Vertonghen te zeggen na geruchten over voetbalpensioen

Een pittig gerucht was het dat dinsdag de wereld werd ingestuurd. Jan Vertonghen zou een beslissing genomen hebben over zijn toekomst én stoppen met de Rode Duivels na het EK 2024 in Duitsland. Ondertussen heeft de Rode Duivel toch een ander verhaal naar buiten gebracht. Het blijft zo afwachten.

Over de toekomst van Jan Vertonghen na dit seizoen is al heel wat geschreven. Gaat hij nog een jaartje door bij RSC Anderlecht of niet? En wat met de Rode Duivels? Op dinsdagavond kwamen zowel La Dernière Heure als Het Nieuwsblad naar buiten met nieuws. Zo zou Jan Vertonghen intern hebben laten weten dat hij zou willen stoppen met de Rode Duivels na het EK 2024 in Duitsland. Met de officiële communicatie daarover zou hij willen wachten tot na de play-offs met Anderlecht - of het EK zelf. © photonews De recordinternational heeft al 154 caps en 10 internationale doelpunten op zijn naam staan, maar daar zouden er dus volgens de kranten maar een paar meer bij gaan komen. Toch lijkt een en ander misschien toch nog niet zo'n vaart te nemen. Jan Vertonghen nam nog géén beslissing Aan La Capitale heeft Vertonghen namelijk via zijn club laten weten dat hij nog géén beslissing heeft genomen. Niet over naderlecht, niet over de Rode Duivels. En dus mogen de supporters nog minstens een paar maanden dromen. De komende weken en maanden zal het dus nog koffiedik kijken blijven zijn, zowel naar de Belgische nationale ploeg als naar RSC Anderlecht toe. Paars-wit staat voorlopig naast Union SG in de Champions' Play-off, de komende acht weken wil Vertonghen daar alle energie aan geven.