KAA Gent ziet één absolute opsteker met oog op Europe Play-offs: "Gretig en gemotiveerd"

Tegen Charleroi scoorde Omri Gandelman als invaller vier keer. Tegen Standard scoorde de ingevallen Pieter Gerkens meteen een doelpunt, terwijl Franck Surdez voor een assist zorgde op Tarik Tissoudali. De bankzitters tonen zo hun meerwaarde bij de Buffalo's. Een opsteker na donkere maanden.

KAA Gent is goed aan de Europe Play-offs begonnen en mag dus nog steeds dromen van Europees voetbal binnen een week of acht. Al is de weg natuurlijk nog ver. Toch is er alvast een ultieme opsteker voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck.

Tijdens de Asian Cup en Afrika Cup in januari was het duidelijk dat de bank zeer weinig gestoffeerd was, wat toch wel tot puntenverlies leidde. De voorbije weken doen de bankzitters het echter prima, met dus veel extra doelpunten tegen Charleroi en Standard tot gevolg.

© photonews

"De eerste helft was het heel moeilijk voor ons. We hebbe geen manieren gevonden om gevaarlijk te zijn, er waren weinig highlights. Onze tweede helft veel beter, daarin hebben we wat meer initiatief getoond", aldus interim-coach Danijel Milicevic.

Gretige bank als meerwaarde voor KAA Gent

De vervanger van de geschorste Hein Vanhaezebrouck zag de invallers ook een belangrijke rol spelen: "We hebben al veel dingen voorbereid, ook met de coach die hier deze week niet praat met de pers door zijn schorsing. Onze bank kwam gretig in en kon veel motivatie tonen."

Op speeldag 2 van de Europe Play-offs trekken de Buffalo's naar Westerlo. Als ze ook daar kunnen winnen, dan zetten ze een nieuwe stap in de goede richting en de Conference League op termijn.