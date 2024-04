Robin Veldman (ex-Anderlecht) praat over opvallende move naar Club Brugge die voor heel wat reacties zorgde

Robin Veldman werd onlangs aangesteld als nieuwe coach van Club NXT. In het verleden was hij ook al actief bij Anderlecht, waardoor er heel wat reacties kwamen op zijn opvallende move.

Na het reguliere seizoen werd duidelijk dat Club Brugge niet verder zou gaan met Ronnny Deila. Hij werd ontslagen. Ondertussen nam Nicky Hayen over bij de A-ploeg, maar dan kwam Club NXT wel zonder coach te zitten.

Robin Veldman neemt daar nu over tot aan het einde van het seizoen. Een opvallende move wel, gezien zijn verleden bij Anderlecht. Het lokte heel wat reacties uit op sociale media.

"Ik beschouw het als een compliment dat mijn nieuwe job toch wat teweegbrengt", reageerde Veldman bij Het Nieuwsblad. "Het betekent dat ik bij Anderlecht toch iets heb neergezet, niet? Maar goed, in Brussel kozen ze indertijd ook voor nieuwe mensen en dan moet ik ook verder. Ik was het na drie maanden ook beu om thuis te zitten."

Na het ontslag van Deila kwam er dus al snel een leuke positie vrij bij Club NXT. "Een maand daarvoor had ik van Guilian Preud'homme al een appje gekregen om eens vrijblijvend te praten over de toekomst. Net zoals met spelers werkt Club ook met schaduwlijsten voor trainers."

"Maar die dag belde Guilian om 10.30 uur met het voorstel om tot het einde van het seizoen over te nemen bij Club NXT. Om 18 uur 's avonds was ik al met de taxi in Brugge. Als je kunt werken bij zo'n topclub met zulte spelers en faciliteiten: dan zeg je geen nee", besluit Veldman.