Bart Verbruggen zet na topperiode bij Anderlecht puntjes op de i midden in felle strijd: "Dan ga je domme keuzes maken"

Bart Verbruggen blijft op de ladder klimmen. Zijn topperiode bij Anderlecht, met zijn sensationeel keeperswerk voor paars-wit, ligt nog vers in het geheugen. Het zou zomaar kunnen dat we hem straks ook in actie zien op het EK.

Ondertussen is Verbruggen bij zijn huidige club Brighton goed op dreef en ook bij Oranje. De doelman ligt bij de nationale ploeg in balans met Flekken. Voetbal International vroeg de ex-RSCA'er hoe hij daar mee omgaat. "Je kunt niet een wedstrijd ingaan met de gedachte dat je tien reddingen gaat maken om jezelf te laten zien."

Die insteek wil Verbruggen zeker niet gaan hanteren. "Dat is een verkeerde mindset. Je moet jezelf niet willen over-bewijzen. Dan ga je domme keuzes maken. Ik ga wél iedere wedstrijd in met de overtuiging om te laten zien hoe goed ik ben. De kansen die je krijgt moet je zien te pakken", beseft het 21-jarige toptalent anderzijds.

Verbruggen én concurrent presteren goed

In de afgelopen interlandperiode deden zowel hijzelf als zijn grote concurrent het goed. "Ik ken de situatie en ik weet dat de keuze nog niet is gemaakt. Na elke interland analyseer ik met de keeperstrainer wat er goed is gegaan en wat er beter moet. Een zoektocht wil ik het niet noemen, maar je bent altijd bezig met je ontwikkeling."

'Trust the process'

Er is immers altijd wel iets wat je op kan steken. "Elke wedstrijd levert momenten op waarvan je kunt leren. Dat is een proces dat door je hele carrière heenloopt." Trust the process, zoiets. "Uiteindelijk is het de coach die bepaalt of het goed genoeg is wat je hebt laten zien. We moeten afwachten."

Verbruggen concentreert zich op zijn huidige vorm, ook in clubverband. "Daarop ga ik verder bouwen. En dan zien we wel waar het schip strandt."