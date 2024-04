De Ketelaere bezig aan knappe revival, de schuldige aangeduid voor moeilijke periode: "Volledig fout gebruikt geweest"

Charles De Ketelaere zet zich bij Atalanta Bergamo weer volledig op de kaart. De moeilijke periode bij AC Milan ligt echt wel helemaal achter zich, daarom ook dat hij mag hopen om met de Rode Duivels mee te gaan naar het EK.

In MIDMID, de podcast van PlaySports, hebben ze een aflevering gewijd aan de Serie A en dan mag Charles De Ketelaere uiteraard niet ontbreken. Er is dan ook stilgestaan bij het opmerkelijke traject dat de ex-speler van Club Brugge in Italië aan het afwerken is. Het vorige seizoen bij Milan draaide immers in de soep.

Stefano Pioli, de trainer die hem het vorige seizoen onder zijn hoede had, krijgt hiervoor de schuld in zijn voeten geschoven. Onder andere door Gilles Mbiye-Beya, voormalig teammanger van de Antwerp-beloften. "Hij is volledig fout gebruikt geweest", zegt de analist over De Ketelaere.

De Ketelaere is niet langer gesjareld door Pioli! 😍 @MIDMIDpodcast pic.twitter.com/CH0NaIMyOn — Play Sports (@playsports) April 4, 2024

Een deel van het verhaal waarom die nu wel tot zijn recht komt, is de positie die hij onder Gasperini inneemt. "Hij mag nu meer starten in de spits. Hij mag vanuit de spits nu in de bal komen, in plaats van op de 10 te moeten beginnen", verklaart Mbiye-Beya de heropleving van CDK.