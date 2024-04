Enorm baalseizoen voor uitgeleende Anderlecht-speler: ook bij nieuwe club komt hij amper aan spelen toe

Het is absoluut niet het seizoen van Alexis Flips geworden. De peperdure zomeraanwinst van Anderlecht verdween al snel uit de rotatie bij paars-wit en werd deze winter uitgeleend aan het Turkse Ankaragücü. Maar ook daar heeft hij nog niet te veel plezier beleefd.

Flips werd vorige zomer voor 3,5 miljoen euro weggehaald bij Reims. Maar nadat Thorgan Hazard gehaald werd, kwam hij niet meer voor in het verhaal van Brian Riemer. In totaal speelde hij in 12 wedstrijden, goed voor 379 minuten.

Tijdens de wintermercato werd er een oplossing voor hem gezocht. Ex-club Reims was geïnteresseerd, maar uiteindelijk werd het het Turkse Ankaragücü. Maar ook daar komt hij amper aan spelen toe.

In zeven potentiële wedstrijden werd hij slechts drie keer gebruikt: twee keer een helft en één keer drie minuten. Hij scoorde ook nog niet of gaf nog geen assist.

De vraag is wat Anderlecht voor volgend seizoen met hem van plan is. Waarschijnlijk sluit hij weer aan tijdens de zomerstage en dat zal zowat de laatste kans zijn om zich te bewijzen.

De Franse aanvallende winger heeft het vooral moeilijk met de fysieke intensiteit in de Jupiler Pro League. Aan zijn voetballende kwaliteiten wordt niet getwijfeld, maar de vraag is of hij die hindernis kan overwinnen.