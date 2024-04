'Ex-speler Club Brugge gaat weer grote stap zetten en mag plots dromen van Man United, Liverpool en Real Madrid'

Trekken ze straks bij Club Brugge grote ogen? Een ex-speler kan volgend seizoen wel eens bij Real, Liverpool of Manchester United voetballen.

Odilon Kossounou voetbalde van 2019 tot 2021 in het Jan Breydelstadion. Voornamelijk in zijn tweede seizoen voor blauw-zwart maakte de centrale verdediger zeker wel indruk. Daar heeft de Ivoriaan ook zijn transfer naar Bayer Leverkusen aan te danken. De Duitsers betaalden 23 miljoen euro voor hem.

Kossounou en zijn ploegmaats maken zoals bekend werkelijk een droomseizoen mee. Ook hij surft dus mee op de golf van het succes bij Leverkusen, dat dit seizoen nog altijd ongeslagen is. Ook Kossounou stevent af op het veroveren van de titel in de Bundesliga. De vraag: is: wat komt nadien?

© photonews

Voor heel veel spelers van Bayer Leverkusen zal er grote belangstelling zijn en dat is voor Kossounou niet anders. De Turkse transferexpert Ekrem Konur weet dat de Engelse topclubs Manchester United en Liverpool interesse tonen om de verdediger over te nemen en naar de Premier League te halen.

🚨 Manchester United and Liverpool are interested in signing defender Odilon Kossounou.The 23-year old is expected to reject a new contract with Bayer Leverkusen, with Real Madrid also keen.(Source: @EkremKonur pic.twitter.com/DdzNbgDZto — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 4, 2024

Bovendien zijn dat niet de enige grootmachten die zijn prestaties hebben opgemerkt. Ook Real Madrid zou hem op de radar hebben staan. Er komt dus een grote stap in zijn carrière aan, want één ding lijkt zeker: de nog altijd maar 23-jarige Afrikaan is niet van plan om bij Bayer Leverkusen te blijven.

De leider in de Bundesliga zou hem een nieuw contract hebben aangeboden, maar de verwachting is dat Kossounou dit voorstel zal weigeren. Zijn huidige overeenkomst loopt tot 2026. Als één van die Europese grootmachten hem wil wegplukken in Leverkusen, moet er dus wel boter bij de vis gedaan worden.