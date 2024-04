Fikse waarschuwing voor ploegen uit Relegation Play-offs vanuit het kampt van KV Kortrijk

De Relegation Play-offs zullen dit weekend van start gaan. KV Kortrijk zal het opnemen tegen KAS Eupen. Zo willen de Kerels hun play-offs goed beginnen.

De play-offs begonnen afgelopen weekend al, maar de ploegen die in de Relegation Play-offs zitten moeten nog een klein beetje geduld hebben.

Zaterdag neemt Charleroi het op tegen RWDM en zondag krijgt KAS Eupen KV Kortrijk over de vloer. De Kerels willen er goed aan beginnen. Dat vertelt kapitein Joao Silva op de clubwebsite van KVK.

"Ik ken natuurlijk de kalender van de Play Downs. Maar ik ben er niet mee bezig. Je moet me niet komen vertellen hoe we het de laatste match op Charleroi moeten doen, we moeten het match per match aanpakken, te beginnen komende zondag op Eupen", begint hij.

"Het worden zes finales", gaat hij verder. Eventueel komen daar nog twee wedstrijden bij tegen een ploeg uit 1B, maar daar wil Silva niet aan denken. "Laten we maar uitgaan van zes."

De kapitein van KV Kortrijk waarschuwt de tegenstanders al even. "We hebben de beste ploeg en dat moeten we nu maar op het veld bewijzen."

"We hebben ervoor moeten knokken, winnen op Standard en Anderlecht, een draw spelen op Club Brugge, maar we hebben het gedaan. Nu is het aan ons om die lijn door te trekken. Zo zullen we ons redden. Ik geloof er zeker in", besluit hij.