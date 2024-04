Nieuwe FIFA-ranking is bekend: Rode Duivels weer op het podium

De nieuwe FIFA-ranking is bekendgemaakt. België is een plaats gestegen na de vorige ranking die in februari kwam.

De Rode Duivels hebben in hun afgelopen interlandperiode tegen Ierland en Engeland gespeeld. In Dublin stelden het experimenteel elftal van Domenico Tedesco niet bepaald gerust, al was het tegen Engeland al een stuk beter. En het is nu net Engeland dat ten koste van de Rode Duivels een plaats op de rangschikking verliest. België staat alweer op het podium en klimt naar de derde plaats. Wereldkampioen Argentinië prijkt nog steeds bovenaan op de eerste plaats. Vicewereldkampioen Frankrijk achtervolgt op de tweede plaats. Veel is er aan de top tien niet veranderd. Brazilië staat nog steeds vijfde. Portugal wint punten en klimt over Nederland (zevende) naar de zesde plaats. Spanje staat nog steeds achtste , Italië negende en Kroatië tiende. Voor de Rode Duivel misschien wel leuk om aan te denken met het oog op het EK dat eraan komt deze zomer. In Duitsland nemen ze het op tegen Slovakije (48), Roemenië dat een plaats zakte (46) en Oekraïne dat er twee omhoog ging (22).