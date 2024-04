Straks ook tussen Union en Anderlecht? Elders hoongelach in titelstrijd, intense avond voor Liverpool, Chelsea en ManU

Is het een voorbode van wat Union en Anderlecht te wachten staat? Wordt het een titelstrijd waarbij supportersclans elk om beurt steekjes gaan uitdelen? In Nederland is dat alleszins het geval. Ons rondje Europa brengt ons ook in de Premier League, waar een interessant avondje verwacht werd.

Eredivisie

Eerst naar Nederland, waar leider PSV vorige week tegen een ferme opdoffer was aangelopen. Het incasseerde in Nijmegen een 3-1. De titelstrijd zal toch nog spannend worden, dachten Feyenoord-fans toen. Wellicht verkeerd gedacht, want zaterdagavond geraakte hun eigen ploeg niet verder dan 0-0 bij hekkensluiter Volendam.

Toch enigszins een blamage. De reacties op deze resultaten op sociale media, uit beide kampen, waren en zijn veelzeggend. De voorsprong van PSV op eerste achtervolger Feyenoord bedraagt in de stand 9 punten na 28 speeldagen. De Rotterdammers hebben dus nog maar 6 matchen om die marge goed te maken.

Meest overhypte club van deze eeuw. Laat het voetballen maar aan PSV.#VOLFEY #NECPSV — Maät (@temporarily_su) April 4, 2024

Liever verliezen van NEC, dan met een gelijkspel in Volendam op je bek.#volfey #necpsv — MorkvanBammel | ⚽🍻 (@MvBammel) April 4, 2024

Benieuwd of we respectvolle en welverdiende felicitaties uit het Rotterdam kamp gaan ontvangen.



Bedankt alvast, we gaan er gigantisch van genieten! 🫶🏼#PSV #Feyenoord #Volfey — Nielsie001 💡 (@Nielsie001) April 4, 2024

Premier League

In de Premier League ging veel aandacht naar de clash Chelsea - Man United, ondanks het ontgoochelende seizoen van beide clubs toch nog altijd een klinkende affiche. De openingstreffer van Gallagher en een strafschopdoelpunt van Palmer zetten The Blues nog binnen de eerste twintig minuten op rozen.

Man United had dan weer genoeg aan vijf minuten in het derde kwartier om die kloof volledig uit te wissen. Garnacho en Fernandes deden het van 2-0 naar 2-2 gaan. Een tweede doelpunt van Garnacho betekende zelfs de 2-3, maar in extremis kantelde het nogmaals. Palmer scoorde de 3-3 (pen) en 4-3 in minuten 100 en 101.

Broer Union-speler redt Liverpool

Op Anfield vond de Sheffield United-doelman er niets beter op dan de bal tegen de rug van Nuñez te trappen en zo stond het al snel 1-0. Een owngoal bracht de score in evenwicht, maar Alexis MacAllister - broer van Union-speler Kevin - werd de held van Liverpool met een héérlijke knal. Gakpo maakte nog de 3-1: Liverpool weer leider.