'RSC Anderlecht wil miljoenen uitgeven voor verrassende aanvaller'

Het zou wel eens een interessante transferzomer kunnen gaan worden. Niet in het minst ook bij RSC Anderlecht, waar ze ook heel wat knopen hebben door te hakken de komende maanden. En er zijn ook nieuwkomers in beeld.

Naast het feit dat er veel Deense spelers of spelers met een link met de Deense competitie naar het Lotto Park afzakken, speuren Jesper Fredberg & co ook andere markten af. Daarbij zijn ze nu ook uitgekomen in de Verenigde Arabische Emiraten.

Mehdi Ghayedi de nieuwe aanvaller van RSC Anderlecht?

De 25-jarige Iraanse linksbuiten Mehdi Ghayedi staat namelijk nadrukkelijk op de radar van paars-wit. Hij is momenteel bezig aan een goed seizoen bij Al Ittihad Kalba in de competitie van de Verenigde Arabische Emiraten.

De linksbuiten kan ook als rechtsbuiten of als diepe spits worden geposteerd en was dit seizoen al goed voor negen goals en drie assists over alle competities heen. Hij speelde al mee in 24 wedstrijden en verzamelde 1986 speelminuten.

Marktwaarde van 2,5 miljoen euro, jackpot voor Al Ittihad Kalba?

Daarmee is hij dus voorlopig om de 165,5 minuten van belang voor Al Ittihad Kalba. Volgens Navad reden genoeg voor RSC Anderlecht om hem te willen inlijven, al is er met Sporting Braga wel een serieuze kaper op de kust.

De marktwaarde van Mehdi Ghayedi wordt op dit moment volgens Transfermarkt geschat op zo'n 2,5 miljoen euro. Vorig seizoen werd hij nog verkocht aan Al Ittihad Kalba voor 1,4 miljoen euro, nu lijken ze bij die club winst te willen maken.