Union-verdediger Christian Burgess kent eindelijk zijn straf voor rode kaart

Union-verdediger Christian Burgess kent zijn straf na zijn rode kaart tegen Racing Genk. De Engelsman zal er zondag niet bij zijn.

Na een ingooi in het gezicht van Genk-spits Toluwalase Arokodare, kreeg Chirstian Burgess een rode kaart. Voor de Engelsman nog maar zijn eerste rechtstreekse rode kaart in 451 profwedstrijden.

Het Bondsparket eiste een schorsing van twee speeldagen voor Burgess. Union ging in beroep en heeft deels zijn slag gehaald. Burgess kreeg uiteindelijk een speeldag effectieve schorsing en een speeldag voorwaardelijk.

Burgess mist Cercle Brugge, wel tegen Anderlecht

De Engelse verdediger mist zo de wedstrijd van komende zondag tegen Cercle Brugge, maar tegen Anderlecht zal Burgess er dan weer wel bij zijn. Bij Cercle Brugge zullen ze opgelucht zijn.

Miron Muslic maakte zich vrijdagnamiddag nog boos over het feit dat er nog geen uitspraak was over de schorsing van Burgess. "Het kan alleen maar in België dat schorsingen zo bizar geregeld worden en zoveel onduidelijkheid teweegbrengen."

"Union met of zonder Burgess maakt wel een groot verschil uit. Hij is achterin de leider en de baas bij Union, we hebben ons daar dan ook op ingesteld", zei Muslic nog.