Bournemouth-coach komt met erg bizar excuus na verlies tegen Luton en dat is slecht nieuws voor Vincent Kompany

Bournemouth verloor zaterdag met 2-1 op het veld van Luton. Een zuur verlies dankzij een erg bizarre oorzaak volgens Bournemouth-coach Andoni Iraola.

Albert Sambi Lokonga speelde niet voor Luton. De Belgische middenvelder staat nog steeds aan de kant met een blessure aan de hamstring. Hij zag zijn team wel een levensbelangrijke driepunter pakken tegen Bournemouth.

Bournemouth kwam op voorsprong dankzij Marcus Tavernier maar Luton kon de stand nog ombuigen naar 2-1 via Jordan Clark en Carlton Morris. Die laatste scoorde het winnende doelpunt in de 90ste minuut.

Volgens de coach van Bournemouth, Andoni Iraola, was de sterke wind de oorzaak van het verlies. "De wind beïnvloedde het spel. Het was heel goed voor ons in de eerste helft en heel slecht in de tweede helft. We voelden ons op ons gemak, maar beseften niet dat we de tweede helft tegen de wind in moesten spelen", vertelde hij bij Mail Online.

Dankzij winst staat Luton nu gelijk met Nottingham Forest. Forest staat op een veilige 17de plaats. Die 17de plaats is ook het doel van Vincent Kompany die met Burnley nu op zes punten staat van Luton en Nottingham Forest.