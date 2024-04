Deze ex-voorzitter denkt dat hij Eden Hazard had kunnen overtuigen als hij de kans had gekregen: "Wie had dat gedacht?"

Thierry Dailly werd door John Textor hardhandig aan de deur gezet bij RWDM. De man die de Molenbekenare terug naar 1A bracht, moest lijdzaam toezien hoe 'zijn' club afzakte naar de plaats van rode lantaarn. En niemand die hen nog enige kans geeft. Dailly meent dat het anders had kunnen lopen...

Dailly zag het met lede ogen aan. "Droefheid en teleurstelling voel ik nu", zegt hij bij Sudpresse. "Het belangrijkste voor een club is om in continuïteit te kunnen werken. Maar de zaken zijn heel snel veranderd. Het voelt alsof ik er al jaren niet meer ben.

"Ik denk dat de kern van vorig jaar zeer competitief was en dat er niet veel nodig zou zijn geweest om een "topteam" te hebben dit seizoen. Maar het is moeilijk om te oordelen als je niet meer binnen de club bent."

Dailly werd door Textor en Gauthier Ganaye helemaal buitenspel gezet. "Ik word niet meer geraadpleegd bij besluitvorming. Ik ben nooit opgeroepen voor een Raad van Bestuur. Ik heb geen enkele informatie. Ik krijg zelfs niet af en toe een telefoontje, helemaal niets. Sinds 30 juni 2023 is me geen enkel advies gevraagd. Ik heb al mijn dossiers doorgestuurd."

Dailly had zelfs de ambitie om Eden Hazard nog te overtuigen om zijn broer Kylian te vervoegen. "Wat Eden betreft, hij heeft besloten te stoppen. Het zou moeilijk zijn geweest om hem aan te trekken. Maar in het voetbal is alles mogelijk."

"Wie had ook gedacht dat Thorgan bij Anderlecht zou komen spelen? Eigenlijk was hun droom ooit om met z'n drieën in hetzelfde professionele team te spelen. Dat had een argument kunnen zijn om hen te overtuigen om naar RWDM te komen. Wie weet..."