Thibaut Courtois komt met belangrijke blessure-update

Thibaut Courtois maakte het voorbije jaar al heel wat mee. Blessure na blessure, maar nu komt er ook weer wat goed nieuws.

Nog voor het seizoen goed en wel was begonnen viel Thibaut Courtois al geblesseerd uit. Hij scheurde de kruisband in zijn linkerknie.

Net wanneer hij weer begon te trainen met de groep ging het opnieuw fout. Al huilend moest de doelman het trainingsveld verlaten met een nieuwe knieblessure.

Deze keer scheurde hij de interne meniscus van zij rechterknie. Momenteel is de Belgische topkeeper aan het revalideren, en dat loopt behoorlijk goed.

Revalidatie van Thibaut Courtois verloopt goed

Eerder deze kondigde Courtois aan dat hij voor de derde keer vader is geworden. Hij verwelkomde een dochtertje, Ellie. Wat later op de week was het tijd voor EA FC 24. Dat speelde hij samen met Youtuber DjMaRiiO. Er was al te zien hoe Courtois helemaal uit zijn dak gaat wanneer hij scoorde.

Maar tijdens het gamen maakte hij ook wat tijd om het over voetbal te hebben. Zo kon hij een blessure-update meedelen aan de Youtuber. "Eind deze maand train ik weer met de groep", onthulde Courtois.