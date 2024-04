Ommekeer voor transfer-target van Anderlecht? "Geen contact tussen clubs"

Oliver Sonne, een Deense verdediger die uitkomt voor Silkeborg, werd onlangs genoemd als transfer-doelwit van RSC Anderlecht. Maar de Deense pers ontkent uiteindelijk dit gerucht.

Vorige week spraken we over Oliver Sonne (23), een Deense rechtsback van Peruviaanse origine (en Peruviaans international), die uitkomt voor Silkeborg. Volgens Peruviaanse bronnen die bevestigd werden door de Belgische pers, stond de rechtsback op de shortlist van Jesper Fredberg voor het komende seizoen.

Maar het Deense medium Bold, een gerenommeerde krant in Denemarken, ontkent deze informatie nu. Er zou zelfs "geen enkel contact" zijn geweest tussen Silkeborg en Anderlecht, en dat om een goede reden: RSC Anderlecht zou zeer tevreden zijn met de huidige opties op de rechtsback positie.

Het is namelijk zo dat Killian Sardella een vaste waarde is waarvan men zich moeilijk kan voorstellen dat hij Anderlecht deze zomer zou verlaten, en dat Louis Patris een back-up is die afgelopen zomer veel heeft gekost (3,5 miljoen). Twee jonge opties met een veelbelovende toekomst en potentieel voor meerwaarde: Sonne zou overbodig zijn in deze context.

Bold benadrukt dat gezien de prestaties van Oliver Sonne, een vertrek nog steeds mogelijk is. De Peruviaanse international speelt sinds 2021 bij Silkeborg en kwam vorig seizoen onder andere RSC Anderlecht tegen in de groepsfase van de Conference League.