Riemer ziet drie redenen waarom Anderlecht nergens was: "Tactische beslissingen waren de reden niet"

Brian Riemer was geen gelukkig man. Zijn tactisch plan viel helemaal in de soep in Jan Breydel. De Deen had zijn middenveld herschikt in functie van Club Brugge, maar kreeg daar de rekening voor gepresenteerd.

Dat zag Riemer echter niet als dé reden waarom Anderlecht zo gedomineerd werd. "Waarom Delaney voor Rits? We wilden Théo op de zes zetten omdat hij de beste voeten heeft van al onze middenvelders. We voelden dat dat belangrijk zou zijn voor de opbouw. Thomas op de acht was dan weer belangrijk om druk op de zijkant te zetten."

"Mats zou een meerwaarde geweest zijn als we op voorsprong zouden gekomen zijn. Maar bij 2-0 had het niet logisch geweest om hem in te brengen. Het waren puur tactische beslissingen, maar dat was het probleem vandaag niet."

Riemer somde daarna wel op wat er wel allemaal ontbrake. "Goals veranderen voetbalwedstrijden. We kregen onze eerste goal van het seizoen tegen op corner. Dat is eigenlijk een fantastische statistiek. Maar die vroege goal veranderde wel de dynamiek van de wedstrijd."

Intensiteit

"We verloren onze cool. Ten tweede: we deden niets positief met de bal toen we hem hadden. We geraakten niet in de gevaarlijke zones. Het grote probleem was kwaliteit aan de bal. We hoopten meer comfortabel te zijn aan de bal in het midden, maar sommigen verstopten zich en kwamen de bal niet vragen."

En ten derde? Misschien wel het belangrijkste. "De intensiteit was inderdaad niet goed. We wonnen niet genoeg duels. We zijn uiteraard niet blij met onze prestatie. We moeten hier nu snel uit leren, want de match tegen Union volgende week wordt cruciaal."