Vanhaezebrouck laat zich uit over een van zijn spelers en weet: "Zij gaan de play-offs niet winnen, dat is duidelijk"

Hein Vanhaezebrouck is terug. Op bezoek bij Westerlo zal hij opnieuw op de bank zitten voor KAA Gent. De oefenmeester van de Buffalo's beschouwde alvast voor op dat belangrijke duel. Focus lijkt daarbij een toverwoord te gaan worden.

De komende twee weken speelt KAA Gent op bezoek bij Westerlo en OH Leuven. "Twee ploegen die de play-offs niet zullen winnen. Dat is duidelijk", wil Hein Vanhaezebrouck er alvast geen doekjes om winden op zijn persconferentie vooraf.

Op die persconferentie had hij het al onder meer gehad over de situatie rond de salonremise van Westerlo en Genk. Maar ook over de match tegen Westerlo die er zit aan te komen zelf had hij dus wel wat te vertellen.

"Focus zal belangrijk zijn, anders kan je punten gaan verliezen", beseft Vanhaezebrouck. "We gaan er niet over lopen." Vanaf de eerste minuut klaar zijn voor de strijd dus, dat moet ook deze keer het devies gaan worden.

Sonko kreeg nog niet veel speelminuten

Ondertussen wachten vele fans op meer speelminuten bij Gent voor miljoenenaankoop Momodou Sonko. Tot op heden speelde die nog niet al te veel mee voor de Buffalo's. Vanhaezebrouck beseft dat, maar weet ook waarom.

De winger heeft een langere aanpassingsperiode nodig dan misschien eerst werd gedacht. En de speler volgt ook de Ramadan, wat toch ook altijd een impact heeft op het leven en op de fitheid om te acteren op topsportniveau.