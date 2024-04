Voorzitter van Beerschot deelt een prikje uit naar stadsgenoot: "Wij hebben een fantastisch seizoen, Antwerp ietsje minder"

Beerschot heeft nu al zeker de promotie beet naar de Jupiler Pro League. Dit vervult een hart van de voorzitter, Francis Vrancken, dan ook met trots. Een prikje naar stadsgenoot Antwerp kon hij niet achterwege laten.

De promotie voor Beerschot is een feit

De titel heeft Beerschot nog niet te pakken, maar de promotie naar de Jupiler Pro League is al wel een feit. Beerschot beukte de poorten naar Jupiler Pro League open na sensationele wedstrijd in Oostende.

Terwijl de spelers nog aan het feesten waren, kon Gazet van Antwerpen de voorzitter van Beerschot, Francis Vrancken, al strikken.

Een glunderende Francis Vrancken

“Ongelooflijk dat we dit kunnen meemaken”, glunderde Francis Vrancken. “Het was nochtans niet makkelijk, zeker in de slotminuten van deze wedstrijd. Na die tegengoal bleef de spanning en de stress maar groeien. Hoe dichter we erbij kwamen, hoe moeilijker het werd.

"Maar het is ons uiteindelijk gelukt en dat maakt het achteraf misschien des te mooier. Dit hebben we met de volledige groep klaargespeeld”, zegt een trotse voorzitter.

Nu alles op de titel

Het succes hoeft bovendien niet te eindigen bij de promotie, benadrukt Vrancken. Beerschot staat twee wedstrijden voor het einde op één punt van de titel. “Hopelijk kunnen we nu ook nog kampioen worden, want wees gerust, dat willen we ook absoluut. Voor de ploeg, voor de supporters, voor de stad. Dit is zoveel groter dan alleen wij."

"De bedoeling is om op vrijdag 19 april de beker in ons eigen stadion op het Kiel omhoog te kunnen steken", zet hij de ambitites kracht bij.

Groot feest

Dan moet het grootste feest dus nog komen. Waar de meegereisde fans in Oostende nog mooi in hun vak bleven, wordt het in de laatste thuiswedstrijd tegen Patro Eisden wellicht een veldbestorming. “Er was afgesproken om het nog even te houden tot we thuis zijn. Met véél meer, want dan verwachten we 12.000 feestende supporters. 12.000, hé!”

Speldenprik richting Antwerp

De promotie dat betekent ook dat de derby's met Antwerp terug van de partij zijn. “Wij hebben een fantastisch seizoen, Antwerp ietsje minder. Zo gaat dat in het voetbal. Wij willen volgend seizoen vooral bewijzen dat we er weer staan”, zegt Vrancken.

“Tegen dan zullen we wel nog een hele weg moeten afleggen. We zijn er nog niet, maar we gaan eraan werken. Deze promotie is al een belangrijke stap naar de toekomst toe. Maar nu eerst en vooral toch even genieten dit prachtige moment”, sluit Vrancken af.