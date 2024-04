Druk in Challenger Pro League stijgt exponentieel: "Misschien zijn we beter als jager dan als prooi"

De steek die Lommel liet vallen tegen Seraing zou wel eens hard kunnen doorwegen in de eindafrekening. Dender sprong over hen naar de rechtstreekse promotieplek. In Limburg was de ontreddering groot.

Seraing kwam duidelijk voor een punt en Lommel kon dat plan niet dwarsbomen. “Ik moet eerlijk zijn en toegeven dat we niet op ons beste niveau waren”, zei trainer Steve Bould aan HBvL. “We hadden enkele kansen, maar niet zo veel als we zelf wilden."

"We hadden buiten de misser van Sales in de tweede helft weinig uitgespeelde kansen. We hadden misschien wel moeten winnen. Ik vond dat we er nerveus uitzagen. De druk van wedstrijden niet winnen?"

"We zijn nog steeds niet uit die situatie. Ik hoop dat we die druk nu kwijt zijn, nu we ons lot niet meer in eigen hand hebben. Het ontbrak ons aan vertrouwen. We zagen er niet creatief uit.”

Bijna was Seraing zelfs nog met de drie punten gaan lopen, maar de bal ging via de buitenkant van de paal over de achterlijn. “Het voelde voor mij ook aan als een hartaanval”, knikte Bould. “We hebben nu nog belangrijke twee wedstrijden voor de boeg."

"Ik hoop dat we daar nu zonder zenuwen naartoe kunnen leven. We zijn niet meer de leider, maar de achtervolger geworden. Hopelijk ligt ons die rol beter en zullen de jongere spelers, voor wie dit nieuw is, minder zenuwen hebben. Wie weet zijn we wel een betere jager, dan de prooi.”