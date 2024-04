Reactie Matchwinnaar Club Brugge moest hardhandig naar de pers geduwd worden: "Dit is voor mij een volgende stap"

Zo uitgelaten hij was op het veld, zo nors was hij achteraf. Als je twee doelpunten maakt tegen Anderlecht vraagt iedereen van de pers immers een woordje uitleg. Maar dat was niet naar de zin van de Nigeriaanse middenvelder.

We kennen assistent-persverantwoordelijke Johan Koekelberg al jaren. Met een lach en een grap kan hij de meeste spelers zonder moeite naar de mixed zone brengen. Bij Onyedika liep dat anders... Hij moest hem bij het truitje meesleuren en hem daar vasthouden. Met tegenzin deed hij dan ook zijn zegje. "Ik sta hier normaal nooit", haalde hij de schouders op. "Maar ja, na twee goals voel ik me wel fantastisch. Ik kwam twee keer in een goeie positie en ik twijfelde niet." Voor Onyedika waren het zijn eerste goals van het seizoen. “Die mochten wel eens gaan komen. Mijn wedstrijden waren vaak oké, en dit is een volgende stap”, aldus de man die door Ronny Deila nog als 'niet goed genoeg' bestempeld werd. En ineens mag Club na een barslecht seizoen voorzichtig beginnen dromen van de titel. "Zo lang het mogelijk is, moeten we er blijven in geloven. Het zijn vijf punten”, aldus Onyedika. “We moeten nog acht wedstrijden afwerken, dus waarom zouden we opgeven? Als we blijven pushen, weet je het nooit. Vandaag ben ik gewoon blij dat we de fans een zege hebben kunnen geven. Ik voel mij echt amazing.”