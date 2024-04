Negen spelers uit Genk en Brugge: dit zijn de uitblinkers van het weekend

Zoals elke week presenteren wij u ons 'Team van de Week'. Het zal u wellicht niet verbazen dat de hoofdmoot van de geselecteerden uit Genk en Brugge komen. Daarbij nog twee spelers uit Gent en Sint-Truiden.

Doelman

Voor de tweede week op rij wedstrijdbepalend: Warleson. De indrukwekkende doelman van Cercle Brugge pakt al een heel seizoen uit met indrukwekkende saves. Het sluitstuk van het moment in de Jupiler Pro League!

Verdediging

Het duo Cuesta-Sadick liet tegen Antwerp niets passeren. Ilenikhena was onzichtbaar, Janssen werd opgevangen. De Genkse verdedigers voelen zich duidelijk in hun sas in de driemansverdediging.

En gelegenheidskapitein Brandon Mechele stak niet alleen Dolberg en Hazard in zijn achterzak, maar scoorde ook nog de belangrijke openingsgoal tegen Anderlecht. Blauw-zwart heeft zijn elan hervonden en Mechele is daar zeker niet vreemd aan.

Middenveld

Nog eentje van Club: Raphael Onyedika. Dit seizoen niet altijd gelukkig met zijn rol, maar onder Hayen weer onbetwist titularis. Daarvoor bedankte de verdedigende middenvelder met twee goals en een puntgave prestatie.

En wat gezegd van Gandelman? Door velen al lang afgeschreven, maar nu telkens bepalend voor Gent. Zeven goals in drie matchen. Zet daar ook nog loopwonder Hannes Van der Bruggen bij en je hebt al een stevig middenveld. En met Ryotaro Ito was er nog eentje die een hele match deed kantelen met zijn twee goals tegen KV Mechelen.

Aanval

Antonio Nusa liet zich weer opmerken tegen Anderlecht. Ze hadden hun handen vol met de jonge Noor, die met enkele technische hoogstandjes uitpakte. Alan Minda zorgde met een goal en een assist dan weer voor de verrassing van de speeldag door Union in eigen huis te gaan verslaan met Cercle.

En gewoon al voor de schoonheid van zijn goal hoort Anouar Ait El Hadj in het team thuis. Hij had eerder op de dag goed gekeken naar Kevin De Bruyne. Door omstandigheden krijgt hij nu voluit zijn kans en hij grijpt ze met beide handen.