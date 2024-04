Wie wordt de nieuwe coach van Club Brugge? 'Deze coach laat na gesprekken weten dat hij niét komt'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ruud van Nistelrooy wordt (zo goed als zeker) niet de nieuwe coach van Club Brugge. De Nederlander staat op het punt om in Spanje aan de slag te gaan.

Ruud van Nistelrooy was één van de pistes om volgend seizoen aan de slag te gaan als coach van Club Brugge. Bart Verhaeghe voerde zelfs verkennende gesprekken met de voormalige sterspeler van onder meer Manchester United en Real Madrid. Dat kan VIA DEZE LINK worden nagelezen.

De kans is ondertussen (zo goed als) onbestaande dat van Nistelrooy ook effectief aan de slag gaat in het Jan Breydelstadion. Relevo weet dat de Nederlander rond is met RCD Mallorca. Hij moet bij het nummer vijftien uit La Liga Javier Aguirre opvolgen. Laatstgenoemde weigert zijn aflopende contract te verlengen.

Desalniettemin was van Nistelrooy op geen enkel moment de topkandidaat bij Club Brugge. De contacten waren zoals hierboven beschreven verkennend én interessant. In de bestuurskamer van blauw-zwart is het al jaar en dag de gewoonte om het contact met potentiële spelers en coaches warm te houden.

Wie moet dan wel de coach van blauw-zwart worden? Dé topfavoriet is nog steeds Karel Geraerts. De positie van de voormalige coach van Union SG bij FC Schalke 04 is allesbehalve stabiel, maar voor het einde van het seizoen zullen er geen knopen worden doorgehakt.

Wie wordt de nieuwe coach van Club Brugge?

Ook Nicky Hayen bewijst ondertussen dat hij de kleedkamer kan managen. Al is het niet de bedoeling dat de voormalige speler van onder meer STVV en Antwerp FC nu al voor de leeuwen wordt gegooid. Volgens de planning keert hij na het seizoen terug naar Club NXT om verder te rijpen.