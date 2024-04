Bryan Heynen van KRC Genk heeft fantastisch nieuws te melden

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

Sportief gaat het Bryan Heynen momenteel minder goed voor de wind. Familiaal daarentegen heeft hij fantastisch nieuws te melden.

Sportief

Met KRC Genk gaat het sportief momenteel voor de wind. De Limburgers kenden een prima start in de Champions Play Off en zijn nog volop mee aan het strijden voor de prijzen.

Ze moeten dit echter doen zonder hun kapitein en kind van het huis, Bryan Heynen. De onvermoeibare middenvelder staat momenteel aan de kant met een blessure aan de buikspieren.

Fantastisch familiaal nieuws

Hij had wel enorm goed familiaal nieuws te melden. Ruim een jaar en half na de geboorte van zijn dochter is hij nu voor de tweede maal vader geworden. Dit van Noah. Heynen en zijn vrouw maakte dit bekend via Instagram.