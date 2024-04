De nieuwe Amoura of Boniface? De grote ambities van de nieuwkomer bij Union

Union Saint-Gilloise heeft dinsdag de contractondertekening van Cristian Makaté aangekondigd. De aanvaller komt over van de U23 en voegt zich bij het A-team.

Union heeft zijn zomerse transferperiode al ingezet. Terwijl er vaak gesproken wordt over Anan Khailali, hebben de Saint-Gillois hun eerste aanwinst verwelkomd: Cristian Makaté.

De 21-jarige aanvaller is niet echt een transfer, aangezien hij sinds 2022 speelde bij de U23 van Union. In het team dat actief is in de D2 ACFF heeft hij 50 wedstrijden gespeeld en maar liefst 33 doelpunten gescoord.

Een indrukwekkend totaal, waardoor hij recentelijk ook zijn eerste selectie voor het nationale team van Equatoriaal-Guinea heeft mogen ontvangen.

In een video op sociale media heeft Makaté zich uitgesproken en zijn ambities voor de toekomst toegelicht. "Ik voel me echt goed. Ik wil de club bedanken voor het vertrouwen dat ze in me hebben gesteld. Ik zal het terugbetalen door doelpunten te maken."

"Mijn doel is om het team in het algemeen te helpen. Ik wil mijn uiterste best doen op het veld. Het zou geweldig voor me zijn om samen te kunnen spelen met de fantastische spelers van het eerste team. Ik zal mijn best doen om dat cadeau te ontvangen."