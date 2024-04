Union-CEO Bormans en bondsprocureur niet de beste vrienden: "Hier is de plaats, niet in de media zoals de bondsprocureur deed"

De zitting rond de schorsing van Christian Burgess staat dinsdagnamiddag om 14u op het programma. De verdediger van Union was zelf aanwezig in het bondsgebouw en werd vergezeld van CEO Philippe Bormans.

Bormans kreeg de voorbije 24 uur ook zijn deel van de kritiek omdat hij nadat bekend werd dat Burgess toch had mogen spelen tegen Cercle Brugge naar de bondsprocureur gebeld had. En daarna zelfs over zijn hoofd zijn beklag ging doen bij onder andere voetbalbond-CEO Piet Vandendriessche.

De bondsprocureur maakte daar melding van en bij de bond vonden ze het beïnvloeding. Ook vooraanstaande stemmen als die van Peter Vandenbempt veroordeelden de acties van Bormans.

Toen hij aan het bondsgebouw arriveerde, gaf Bormans al een korte reactie aan HLN. “We zijn vooral blij dat we eindelijk ónze kant van het verhaal kunnen doen", klinkt het.

"Hier is de plaats daarvoor, niet in de pers zoals de bondsprocureur misschien wel heeft gedaan. En we hopen op een goeie afloop. We kunnen er weinig over zeggen. Enerzijds moeten we het procedurele onder de loep nemen, en anderzijds is er de rode kaart an sich.”

Union gaat dus ook de rode kaart betwisten en wil Burgess tegen Anderlecht speelgerechtigd hebben. Aangezien hij tegen Cercle had mogen spelen gezien het beroep van het bondsparket zou hij nu tegen paars-wit er niet bij zijn.