Union kijkt in eigen rangen rond: aanvaller die "de volgende Boniface" wil zijn, tekent contract

Bij Union SG heeft Christian Makaté zijn eerste profcontract gekregen. De 21-jarige aanvaller werd ook in maart vorig jaar voor het eerst geselecteerd voor het nationale team van Equatoriaal-Guinea.

Na 30 doelpunten in 50 wedstrijden met de U23, tekent Cristian Makaté zijn eerste professionele contract bij Union. Makaté doorliep zijn jeugdopleiding bij RCD Mallorca in Spanje en sloot zich vorig seizoen aan bij Union na een tussenstop bij Ambrosiana in Italië.

In de Belgische Tweede Klasse ACFF bij de Brusselse club scoorde hij 30 doelpunten in 50 wedstrijden. Hij tekent zijn allereerste professionele contract van zijn jonge carrière tot 2026.

"Ik wil het vertrouwen dat de club mij schenkt terugbetalen door doelpunten te maken", zei hij op de sociale media van de club. "Ik wil het maximale geven op het veld om doelpunten te maken. Het zal geweldig voor me zijn om met zulke spelers van het eerste team te spelen."

In december gaf hij nog een interview en had duidelijke doelen. "Spelen in het eerste team is mijn doel. Ik wil een traject volgen zoals dat van Victor Boniface. Hij is krachtig, snel, hij kan dribbelen."

"Ik heb veel naar hem gekeken, ik heb het geluk gehad om met hem te trainen, hem van dichtbij te observeren, voor mij is hij een prachtig voorbeeld als aanvaller. Ik wil de volgende Victor Boniface zijn."