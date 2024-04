Anderlecht is op zoek naar miljoenendeal (maar makkelijk wordt het niet)

Anderlecht ziet in juni van dit jaar het contract met hoofdsponsor Belfius aflopen en dat zal niet verlengd worden. De bank stopt met al zijn voetbalsponsoring. Paars-wit is dan ook op zoek naar een nieuwe partner die miljoenen op tafel wil leggen, weet Het Nieuwsblad.

Anderlecht heeft daarbij wel restricties. Terwijl veel teams de laatste jaren gokkantoren binnenhaalden, gaat er tegen 1 januari 2025 een verbod in op gokreclame op de shirts. Vanaf 2027 is alle gokreclame in een stadion verboden.

Paars-wit haalde zelf ook al Napoleon Sports binnen als nevensponsor, maar dat wordt dus ook verboden. Anderlecht moet dus een hoofdsponsor vinden die zich voor een aantal jaar wil engageren en er zijn wel nog teams die daarnaar zoeken.

Club Brugge ziet met Belfius immers ook een belangrijke sponsor afhaken. Maar Anderlecht heeft wel het voordeel dat de sportieve prestaties omhoog zijn geschoten en het stadion het hele seizoen uitverkocht was. Qua visibiliteit geeft dat wel een duwtje in de rug.

Een titel is daarbij geen must, want Anderlecht is en blijft een aantrekkelijk product om te marketen. Of het nu goed of slecht gaat, ze krijgen altijd veel aandacht als club met meeste titels in België.

Een goeie hoofdsponsor scheelt hem wel een slok op een borrel. Exacte cijfers zijn er niet, maar er wordt toch gewag gemaakt van een bedrag tussen 2,5 en 5 miljoen per jaar. Da's al snel een nieuwe speler.