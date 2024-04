Groot nieuws voor Union SG in verband met hun stadionproject: "Nu is het voor eens en voor altijd duidelijk..."

Er wordt nog steeds gediscussieerd over het nieuwe stadion van Union Saint-Gilloise. Eén optie wordt echter al uitgesloten.

Union SG werkt al een tijdje aan hun nieuwe stadionproject. De club wil een stadion met een capaciteit van 15.000 plaatsen bouwen in Vorst.

Er worden al maanden gesprekken gevoerd met de gemeente Vorst. Dat gaat dan vooral over de prijs van de gronden. Een akkoord werd nog niet gevonden.

De gemeente suggereerde om het Joseph Marienstadion, waar de ploeg momenteel haar thuiswedstrijden afwerkt, te renoveren. Dit zou de club financieel helpen en zou betekenen dat ze niet langer naar Anderlecht of Leuven hoeven te trekken voor Europese wedstrijden.

Maar volgens Het Nieuwsblad is dit niet langer een optie. Union wil in de eerste plaats al niet dat het stadion gerenoveerd wordt. De club wil een nieuwe stadion, om te kunnen groeien.

Bovendien blijkt uit een studie in opdracht van Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Ans Persoons, dat het stadion niet gerenoveerd kan worden om plaats te bieden aan 15.000 in plaats van 9.000 mensen. De enige mogelijkheid zou zijn om de capaciteit terug te brengen naar 8.000.

"Nu is het voor eens en voor altijd duidelijk: het Joseph Mariënstadion kan niet uitbreiden. Een groter stadion zou ervoor zorgen dat een stuk park moet verdwijnen, maar het Dudenpark is een beschermd landschap. Een deel van het Joseph Mariënstadion kan en mag bovendien niet verbouwd worden, omdat dit ook beschermd is. Op de huidige site blijven is niet de juiste toekomstkeuze voor Union. Het is tijd om vooruit te gaan en werk te maken van een nieuw stadion op een nieuwe locatie", klinkt het bij Persoons.