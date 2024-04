Patrick Goots weet het zeker: "Als Anderlecht kampioen speelt, zal het niet door hem zijn"

Anderlecht zit momenteel vol in de titelstrijd. Dit weekend staat het leuke affiche tegen Union SG op het programma. Paars-wit kan een stap naar de landstitel te zetten door in eigen huis te winnen.

Er moeten nog acht wedstrijden gespeeld worden in de Champions' Play-offs. De weg is dus nog lang. Patrick Goots weet in ieder geval wel dat als Anderlecht kampioen speelt, het niet door zijn spits is.

"Als Anderlecht kampioen speelt, wat ik betwijfel, zal het niet door Dolberg zijn", vertelde hij bij Humo. "Dertien goals in de competitie, waaronder drie penalty’s: die maakte ik vroeger ook. Maar dan bij ploegen die tegen de degradatie vochten."

"Bij een topclub is het makkelijker", stelt Goots. "Alleen wil Anderlecht niet dominant zijn, en dan wordt het moeilijk voor een speler als Dolberg."

"Neem nu Luis Vázquez, die heeft er ook al zeven gemaakt. Dat zijn er, hoewel hij meestal slechts invaller is, niet veel minder dan Dolberg, zeker als je er zijn penalty’s aftrekt."

Dolberg staat ondertussen een maand droog bij paars-wit. Zijn laatste doelpunt dateert van 9 maart 2024, tegen RWDM.