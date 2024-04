Zonder deze man was toptalent van Anderlecht verloren gegaan voor het profvoetbal

Als de vraag komt wie er op het middenveld van Anderlecht moet spelen, wordt er zelfs niet getwijfeld of Mario Stroeykens daarbij zal zijn. Het is ooit anders geweest, want de aanvallende middenvelder werd lang als "niet goed genoeg" gecatalogiseerd.

Stroeykens bracht vier jaar door op de Anderlecht Heysel, zeg maar de provinciale jeugdreeksen waar paars-wit ploegen inschrijft. "Ik herinner me onze eerste ontmoeting," vertelt Luc Vandergoten, algemeen directeur van Anderlecht Heysel, in LDH.

"Hij kwam voor een stage om te zien wie goed genoeg was om bij de RSCA-academie te komen. Hij was net niet goed genoeg om te worden behouden, maar een van onze coaches zei dat we hem moesten meenemen omdat hij iets in hem zag."

Die coach was Thierry Bulcke. Mario Stroeykens stond drie jaar onder zijn leiding. "Ik heb altijd in hem geloofd," zegt hij. "Ik ben zelf naar Jean Kindermans gegaan om zijn kwaliteiten te prijzen . Hij had de sportieve kwaliteiten maar ook de juiste mentaliteit."

Box-to-box

Stroeykens stak er daar wel bovenuit, maar moest lang wachten voor hij de overstap naar de Academie kon maken. "Mario was niet zo krachtig of technisch als nu, zegt Vandergoten.

"Hij speelde als een spelverdeler maar met kwaliteiten van een box-to-box middenvelder en een groot loopvermogen. Hij was niet iemand die op zoek was naar doelpunten. Hij gaf de voorkeur aan combinaties, passes. Maar daarna scoorde hij wel zijn deel aan doelpunten omdat we veel grote overwinningen boekten."