Club Brugge kan geschiedenis schrijven: voor het eerst sinds Antwerp 1993!

Terwijl de play-offs op volle toeren draaien, is er op donderdagavond nog eens een heel bijzondere wedstrijd. Club Brugge neemt het namelijk op tegen PAOK Saloniki in de kwartfinales van de Conference League. Er staat geschiedenis op het spel.

De voorbije jaren haalden diverse Belgische ploegen al eens de kwartfinale van een Europese Beker. Gent sneuvelde toen tegen West Ham United, ook Anderlecht, Union en nog niet eens zo lang geleden ook Club Brugge toonden al mooie dingen.

Tegen PAOK Saloniki ligt er nu echter een echte kans om eens door te stoten naar de halve finales. En dat is al geleden van 1993. Toen was het Antwerp die voor het laatst een Belgische ploeg bij de laatste vier wist te krijgen. The Great Old haalde toen zelfs de finale op Wembley.

Met de Grieken die over de vloer komen is er een echte mogelijkheid om die statistiek ongedaan te maken. Op die manier zou Club Brugge echt geschiedenis kunnen schrijven en dat lijkt gezien de loting ook echt mogelijk.

Goede uitgangspositie verwerven?

De match tegen ... Royal Antwerp? Daar denken ze nog niet aan bij Club Brugge. Nicky Hayen wil van het Europese avontuur ook een mooi avontuur maken, al speelde hij als speler zelden zelf een Europese (top)wedstrijd.

Ook hij beseft dat er geschiedenis kan geschreven worden. En dus zal het ook aan de supporters zijn om hun fanions te steunen op weg naar een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd volgende week in Griekenland.