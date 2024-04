Club-coach Nicky Hayen niet tevreden na Europese zege: "Ben daar heel eerlijk in"

Nicky Hayen blijft ook na drie wedstrijd nog altijd ongeslagen als coach van Club Brugge. Toch moest ook hij toegeven dat Club meer had moeten scoren.

Al na zes minuten opende Vetlesen de score voor Club Brugge tegen PAOK, maar daarna werd er niet meer gescoord in Jan Breydel. Thiago miste tien minuten voor tijd vanop de stip en er waren ook nog andere missers.

Coach Nicky Hayen was dan ook niet tevreden met de krappe 1-0. "Om heel eerlijk te zijn ben ik daar niet tevreden mee. Al is dat eigenlijk een positief gegeven, want je wint toch een Europese wedstrijd met 1-0."

"Dat betekent dat er opnieuw een winning mentaliteit is in de groep en in de club. Wij zijn een klein beetje gefrustreerd dat de score niet hoger oploopt, want daardoor zouden we met iets minder druk naar Griekenland kunnen gaan."

Moeilijke terugwedstrijd voor Club Brugge

Club Brugge zal het wellicht moeilijk krijgen in Griekenland. In de achtste finale won Dinamo Zagreb de heenwedstrijd met 2-0 tegen PAOK, maar wonnen de Grieken met 5-1 de terugwedstrijd.

"Wij gaan daar volop onze kansen verdedigen en ons eigen spel spelen. We gaan ons niet ingraven, want we hebben voldoende kansen gecreëerd. Alleen waren we niet efficiënt genoeg om ze af te maken.