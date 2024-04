KV Kortrijk-coach Freyr Alexandersson had niet zien aankomen dat deze club nog voor het behoud moet vechten: "Het was een verrassing om te zien dat ze in de play-downs zitten"

KV Kortrijk speelde zijn eerste wedstrijd in de Relegation Play-offs gelijk op het veld van KAS Eupen. Nu volgt het belangrijke duel tegen Charleroi.

KV Kortrijk zal er deze Relegation Play-offs nog alles aan willen doen om die te winnen. Dit zal sowieso geen makkelijke taak worden, en dan kan er maar best gewonnen worden tegen Charleroi deze zondag.

Coach Freyr Alexandersson is in ieder geval op zijn hoede. "Ze voetballen sterk. Zowel als team als individueel en spelen volledig anders dan Eupen. Maar wij moeten klaar zijn, want we spelen thuis", begint hij volgens Het Nieuwsblad.

Alexandersson vond het verrassend dat we club uit Wallonië in de Relegation Play-offs terecht is gekomen. "Het is een grote ploeg en het was eigenlijk wel een verrassing om te zien dat ze in de play-downs zitten. Ze hebben een hele lange en mooie geschiedenis en zullen zeker niet willen degraderen, net zoals iedereen, maar hier willen ze zondag ook niet komen verliezen."

"Als we zondag verliezen van Charleroi, dan scheelt het acht punten met hen. Dan ben ik ook realistisch en weet ik dat die vogel gaan vliegen is. Het was mijn ambitie om die tweede plek te behalen met KVK vooraleer ik hier toekwam, dat blijft nog steeds de ambitie", beseft de coach.

Kortrijk staat momenteel derde in de Relegation Play-offs, met 25 punten. KAS Eupen telt er evenveel. Charleroi is leider met 30 punten.