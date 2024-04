Neemt Igor Thiago nog penalty's bij Club Brugge? Nicky Hayen wil actie ondernemen

Igor Thiago miste tegen PAOK een penalty in de laatste tien minuten, wat Club Brugge zuur kan opbreken. Had de Braziliaan de penaly wel moeten nemen?

Vier jaar geleden bezorgde spits Diagne Club Brugge een penaltytrauma door bij een 1-0 achterstand een penalty op te eisen. Hij miste en zijn passage bij Club Brugge was daarna afgelopen.

De situatie is nu helemaal anders, want de penaltymisser van Thiago heeft voorlopig nog geen gevolgen. Dat kan volgende week in Griekenland wel veranderen, want een bonus van twee goals was toch comfortabel geweest.

Hayen verdedigt keuze voor Thiago

Had Thiago de penalty wel moeten nemen? De Braziliaan scoorde al niet meer sinds 30 januari en mist vertrouwen voor doel. Maar hij scoorde dit seizoen wel al acht penalty's voor Club, tegen PAOK miste hij voor de tweede keer.

Thiago scoorde 80% van zijn penalty's bij Club, Vanaken zit aan 85%. Toch stond Thiago als eerste op het blad bij Club Brugge. "Hij scoorde vijf penalty's op rij", verdedigde Nicky Hayen de keuze voor de Braziliaan.

Gaat dat de komende tijd nu toch veranderen? "We moeten dit intern bespreken. Samen met alle betrokkenen bekijken we wat de beste oplossing zal zijn. Ik ga er ook geen groter item van maken", zei Hayen nog.