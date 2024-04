📷 Wow! Vrouw van Thibaut Courtois maakt indruk op rode loper, minder dan twee weken na bevalling

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mishel Gerzig beviel dertien dagen geleden van een kindje, Ellie geheten. De vrouw van Thibaut Courtois is ondertussen al opnieuw aan het werk. En daarbij heeft ze toch wel indruk weten te maken, ook met haar figuur.

Doelman Thibaut Courtois is ondertussen opnieuw op het trainingsveld te vinden na een nieuwe blessure, maar ook vrouwlief Mishel Gerzig zit niet stil. Integendeel zelfs: het model is alweer helemaal terug na haar zwangerschap.

De 26-jarige spelersvrouw beviel dertien dagen geleden van Ellie, het derde kindje van Thibaut Courtois en het eerste met Mishel Gerzig - Courtois heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie: Adriana (8) en Nicolas (6).

Dertien dagen na bevalling al opnieuw aan het werk

Ondertussen stond Gerzig wel al opnieuw op het podium. Ze deed een shoot op de roder loper in haar stad Madrid. Daar liep ze ook meteen in de kijker, want weinigen hadden verwacht dat ze zo snel zou terugkeren als professioneel model.

Gerzig was aanwezig op een 'photocall' van het merk Yves Saint Laurent. En dat leverde uiteraard ook heel interessante kiekjes op, getrokken door Jesus Briones/GTRES/Shutterstock. Geniet gerust mee van de foto's.

Terwijl Gerzig op de rode loper verscheen, is ook Thibaut Courtois naarstig aan het werken om er snel opnieuw te staan als keeper. Na een nieuwe knieblessure is hij ondertussen de trainingen stilaan opnieuw aan het hervatten.