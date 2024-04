Net voor de Brusselse derby: Union neemt beslissing over Anderlecht en Lotto Park

RSC Anderlecht en Union SG nemen het dit weekend tegen elkaar op in een echte topper, met als inzet de leidersplaats. Maar ondertussen is er echt wel heel wat gaande in Brussel. En de stadions gaan daarbij een grote rol spelen.

De voorbije jaren was het Lotto Park de uitvalsbasis voor Union SG in de Europese competities, aangezien er in het Dudenpark in Vorst geen Europees voetbal gespeeld mag worden door de Europese voetbalbond UEFA.

Volgend jaar is de kans realistisch dat Union SG en Anderlecht in dezelfde Europese competitie terecht zullen komen. En dus moet er nu al snel geschakeld worden door de Brusselaars. En ze zijn nu al duidelijk in wat ze willen.

© photonews

De logica van het verhaal? Volgend seizoen geen Union SG in het Lotto Park zoals de voorbije jaren. En er is zelfs al een uitwijkadres gevonden door de Brusselaars. Aangezien het Dudenpark geen optie is, zijn die vrij beperkt.

Koning Boudewijnstadion als uitvalsbasis

Het Koning Boudewijnstadion lijkt de meest logische oplossing. En volgens Le Soir is dat ook de keuze waar ze gaan voor gaan bij Union SG. Daarmee zou de kous ook meteen af zjn naar het Dudenpark toe als het gaat over Europees voetbal.

De topper tussen Anderlecht en Union SG zou veel kunnen zeggen over wie eventueel gaat voor de titel en de Champions League en wie naar de voorrondes moet. Volgens Bormans is de keuze echter sowieso al gemaakt.