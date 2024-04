Siebe Van Der Heyden is formeel: "Deze Belgische topclub was zeer geïnteresseerd"

Siebe Van Der Heyden hoopt ongetwijfeld dat ze bij Union SG binnenkort een titel mogen vieren. Al had het voor de verdediger zelf ook helemaal anders kunnen lopen, want hij stond in de belangstelling van een Belgisch topteam. Het kwam er uiteindelijk niet van, maar de aandacht was concreet.

Siebe Van Der Heyden greep vorig seizoen nipt naast de titel met Union SG, daarna verhuisde de speler zelf van Union SG naar de Spaanse zon. Hij tekende voor zo'n drie miljoen euro bij het Spaanse Real Mallorca. In Spanje kon hij zich tot op heden nog niet helemaal doorzetten. En dus wordt er naar zijn positie gekeken en of er eventueel een verbetering inzit voor zowel speler als club. Zo leefde het afgelopen winter ook in België. Onder meer KAA Gent toonde toen interesse in de speler van Real Mallorca. Dat geeft de verdediger nu zelf ook aan in een interview met de Belgische rechtenhouder DAZN. Deze winter leek een transfer zeker een optie voor de verdediger. Blij dat hij bij Mallorca is gebleven "Nu ben ik blij da ik bij Mallorca gebleven ben, maar deze winter had het anders kunnen lopen", aldus Van Der Heyden openhartig over de mogelijke interesse. "KAA Gent was een van de opties die me wilden binnnenhalen." "Zij waren heel geïnteresseerd om mij over te nemen voor een bepaalde periode. Voor mij was het de beste optie om hier te blijven, mij aan te passen en door te zetten." Dat deed de verdediger, waardoor hij nnu kan vooruitkijken naar de toekomst.