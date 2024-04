Supporters van Antwerp zullen dieper in de portemonnee moeten tasten

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Antwerp start zaterdag met de abonnementenverkoop. De prijzen gaan stevig omhoog in vergelijking met vorig jaar.

Antwerp startte zijn Champions' Play-offs niet goed. Na twee nederlagen, tegen KRC Genk en Anderlecht, trekt The Great Old zondag met 0 op 6 naar het Jan Breydelstadion om het op te nemen tegen Club Brugge.

Het seizoen is nog niet gedaan, maar fans kunnen toch al een abonnement voor volgend seizoen kopen. Tot 12 juni geldt er een voorrangsperiode voor de huidige abonnees. Tot dan kunnen zij hun hun abonnement verlengen.

De laatste drie jaren werd de prijs van de abonnementen niet verhoogd. Antwerp deelt mee dat dat nu niet meer gaat door de inflatie.

'De afgelopen drie seizoenen bleef de prijs van de abonnementen dezelfde. Voor komend seizoen is dat niet meer mogelijk. Onze club is immers ook onderhevig aan de gestegen kosten door de inflatie van de afgelopen jaren', klinkt het op de clubwebsite.

De prijs voor een staanplaats in Tribune 4 bedraagt 375 euro. Een zitplaats in dezelfde tribune zal 475 euro kosten. Dat komt neer op een stijging van 40 euro voor de staanplaatsen terwijl de zitplaatsen 70 euro duurder worden in Tribune 4, vergeleken met dit seizoen.