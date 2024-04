Midtjylland komt met update over gezondheidstoestand van Kristoffer Olsson (ex-Anderlecht) die met hersenaandoening kampt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kristoffer Olsson werd eerder dit jaar in het ziekenhuis opgenomen. Hij heeft bloedpropjes in de hersenen, ondertussen is er wel goed nieuws over zijn toestand.

In februari verloor Kristoffer Olsson (ex-Anderlecht) thuis het bewustzijn. Nadien werd hij meteen met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd na twee weken onderzoek vastgesteld dat Olsson met bloedpropjes in de hersenen kampt. De speler kon niet meer spreken en verloor zijn motoriek vermogen. Zijn club, Midtjylland, kwam zondag met een update over zijn gezondheidstoestand. Olsson kan weer spreken en beweegt ook opnieuw. Hij kan ook zelfstandig eten. 'De prognose voor zijn volledig herstel blijft wel onzeker', klinkt het nog. Zo gaat het stilaan beter met hem, al moeten er nog veel stappen gezet worden in zijn revalidatie. Olsson speelde 48 wedstrijden voor Anderlecht waarin hij niet kon scoren, maar wel zes assists gaf. Later werd hij uitgeleend aan Midtjylland. Afgelopen zomer maakte hij ook definitief de overstap naar de Zweedse club.