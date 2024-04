Topkandidaat in Gent gespot: Club Brugge dichterbij nieuwe coach?

Bij Club Brugge zijn ze na het ontslag van Ronny Deila al volop op zoek naar een coach voor volgend seizoen. Daarbij zijn al verschillende namen de revue gepasseerd en er lijkt een voorkeur te zijn uitgesproken.

Meerdere namen werden de voorbije weken genoemd als potentiële nieuwe hoofdcoach van Club Brugge. Tot op heden is er op Jan Breydel nog geen witte rook. Het seizoen wordt sowieso uitgedaan met Nicky Hayen.

Ruud van Nistelrooij is volgens verschillende Nederlandse bronnen een van de topkandidaten om coach te worden van blauw-zwart. Mogelijk komt er binnenkort een doorbraak in het verhaal, want de Nederlander is momenteel in België.

© photonews

Volgens Sacha Tavolieri is Ruud van Nistelrooij gespot in Gent. Mogelijk gaat hij zondag naar Club Brugge - Antwerp kijken. Uiteraard kent hij ook de bezoekende coach, Mark van Bommel. Maar mogelijk wordt er ook gepraat over de trainerspost bij Club Brugge.

🇳🇱 Infos #Eredivisie 🇧🇪 Interesting to know that Ruud Van Nistelrooy spent the night in Belgium this Saturday and has been seen in… Gent.🔵⚫️ For the record, #Clubbrugge ’s playing this afternoon at home...40 minutes of ride from that city.⌛️ Wait&See ! #CLUANT pic.twitter.com/3J26lEUzU5 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 13, 2024

Volgens de transferexpert heeft de coach alvast de nacht doorgebracht in ons land. Tavolieri voegt er nog aan toe dat het maar veertig minuten rijden is van Gent naar Brugge, om zo te hinten richting een mogelijke toptransfer.

Club Brugge neemt het zondagnamiddag op tegen Royal Antwerp FC. Met een overwinning kan het extra druk zetten op Anderlecht en Union, die later op zondag hun wedstrijd in de Champions' Play-off afwerken.